Si complica la strada che porta a Milano. Il CorSport: "Italiano fino al 2028"

vedi letture

Vincenzo Italiano è il nome in cima alla lista dei desideri di Igli Tare per il nuovo corso del Milan. Dopo gli ottimi risultati ottenuti alla guida prima dello Spezia e poi della Fiorentina, il tecnico italo-tedesco si è confermato anche a Bologna non solo migliorandosi e limando alcuni suoi difetti tecnici, ma diventando anche un vincente proprio ai danni del Milan.

La strada che porta Italiano sulla sponda rossonera del Naviglio è però in salita, anche perché c'è un Bologna agguerrito che non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo allenatore. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Italiano fino al 2028" rifacendosi ad una parte dell'offerta che la dirigenza rossoblù ha presentato al tecnico per convincerlo a restare.