Lunedì inizia l'era Tare. La Gazzetta: "Maignan e Hernandez primi nodi da sciogliere"

Oltre alla questione allenatore, da direttore sportivo del Milan Igli Tare dovrà risolvere anche la questione relativa ai rinnovi di alcuni veterani di questa squadra. Una volta insediatosi nel suo ufficio di Casa Milan, il dirigente albanese metterà mano al dossier dei calciatori in questione e valuterà il da farsi con l'obiettivo di rinforzare e non indebolire un Milan che non ne ha assolutamente bisogno dopo i disastri di questa stagione.

A fronte di questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Maignan e Hernandez primi nodi da sciogliere", due calciatori di livello internazionale che però sembrerebbero arrivati al capolinea della loro avventura in rossonero. In casi come questi è sempre meglio utilizzare il condizionale, anche perché tra Tare ed il nuovo allenaatore tante cose potrebbero cambiare dalle parti di Milanello e non solo.