Tare sceglierà il nuovo allenatore. Tuttosport: "Milan: Allegri, Italiano o Motta"

Ufficializzato il suo insediamento a Casa Milan, Igli Tare metterà subito mano al fascicolo degli allenatori perché c'è un Sergio Conceiçao da sostituire. Ovviamente la scelta richiederà tempo, un po' come successo per il direttore sportivo, ma per certi versi è anche giusto così, dato che non è ammesso sbagliarla dopo i disastri della stagione che si sta per concludere.

La short-list è composta da tre 'semplici' nomi, ovvero quelli di "Allegri, Italiano o Motta" scrive questa mattina in apertura Tuttosport, con l'attuale allenatore del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia proprio ai danni del Milan, che sembrerebbe il preferito ed il favorito per prendere il posto di Conceiçao a partire dalla prossima stagione.