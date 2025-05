Tare vuole Italiano per il nuovo corso del Milan. Tuttosport: "Ma il Bologna tenta la via del rinnovo"

Igli Tare vuole Vincenzo Italiano per il nuovo corso del Milan. Il tecnico del Bologna si è confermato per l'appunto anche alla guida dei rossoblù, dimostrandosi finalmente un vincente dopo aver smussato alcuni suoi difetti tecnici, che nel corso di questa stagione sono per certi versi diventati addirittura i punti di forza della sua squadra.

Una volta insediatosi nel suo ufficio di Casa Milan Tare farà il possibile per portare in rossonero Vincenzo Italiano, ma come scritto questa mattina dai colleghi di Tuttosport "Il Bologna tenta la via del rinnovo", anche perché l'intenzione dello stato maggiore emiliano è quello di continuare con il tecnico almeno fino al 2028 per dare continuità ad un progetto tecnico cominciato appena un anno fa.