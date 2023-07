Esuberi rossoneri, Tuttosport: "Milan: i tre 'no' blocca mercato"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan, con il terzo colpo in arrivo (Reijnders) e dopo cinque acquisti totali, inizia a pensare anche di vendere gli esuberi, quei giocatori che sono fuori dal progetto rossonero. Tuttosport oggi titola: "Milan: i tre 'no' blocca mercato. Sono tre giocatori, nello specifico, che con i loro rifiuti potrebbero far arenare un po' la strategie di mercato di Furlani e Moncada. Uno è De Ketelaere che ha diverse offerte ma che, allo stesso tempo, gradirebbe avere un'altra chance in rossonero per dimostrare quello che ancora non si è visto in un anno di Milan. Poi c'è Origi che però è complicato da piazzare in virtù di un ingaggio importante. Infine c'è Ante Rebic che non gode ormai di grandissimo mercato.