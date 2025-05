La strategia degli avversari. La Gazzetta: "Bologna ribaltato per la finale"

Che il Milan resetti in fretta l'idea che il Bologna visto venerdì sera a San Siro sia lo stesso che scenderà in campo mercoledì a Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Per i rossoblù quello dell'Olimpico è un appuntamento con la storia che non hanno alcuna intenzione di fallire, anche perché sono 51 anni che la società emiliana non vince un titolo.

Vincenzo Italiano vuole arrivare nel migliore dei modi a questa finale, ed è per questo che ieri in quel di Castldebole ha voluto analizzare il blackout a San Siro degli ultimi 15' per evitare che anche a Roma si verifichi. In merito alle strategie dell'avversaria del Milan in Coppa Italia La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Bologna ribaltato per la finale", facendo riferimento al fatto che molti undicesimi della formazione vista venerdì a San Siro cambieranno, con un dubbio che tormenta Italiano: Castro o Dallinga per l'attacco?