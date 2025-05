Le ultime in casa Milan. La Gazzetta: "Tomori e Fofana già al lavoro. La squadra partirà domani"

Non c'è tempo da perdere, anche perché mercoledì è in programma una finale che potrebbe decidere la stagione. A fronte di questo Sergio Conceiçao non ha concesso alcun giorno di riposo ai suoi calciatori, accogliendoli anche ieri in quel di Milanello. Oggi stesso discorso, con in programma un allenamento al mattino che verrà svolto anche domani, lunedì 11 maggio.

Lo schema di domani prevede però anche il pranzo tutti insieme a Milanello e poi partenza in direzione Roma. Nel frattempo dall'infermeria arrivano buone notizie in vista della finale. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Tomori e Fofana già al lavoro" dopo i rispettivi fastidi fisici che non hanno preoccupare e non poco Sergio Conceiçao e tifosi.