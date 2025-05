Pensiero fisso. Tuttosport: "Nella testa di Italiano c'è spazio solo per la Coppa Italia"

L'obiettivo è resettare la sconfitta di venerdì e giocare mercoledì a Roma come se nulla fosse successo. È questo l'obiettivo del Bologna di Vincenzo Italiano, che contro il Milan può scrivere una pagina importante della sua storia tornando a vincere un trofeo a 51 anni dall'ultima volta.

Che questo possa essere di avvertimento per la squadra di Sergio Conceiçao, che non deve assolutamente credersi superiore dopo la vittoria in campionato, anche perché come titolato questa mattina da Tuttosport "Nella testa di Italiano c'è spazio solo per la Coppa Italia". Il tecnico rossoblù è infatti pronto a resettare la delusione di venerdì e schierare in campo una formazione forte e compatta, simile a quella che lo scorso febbraio battè propio il Milan, in rimonta, allo stadio Renato Dall'Ara.