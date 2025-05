Verso la finale di Coppa Italia. Tuttosport: "Sempre più Gimenez. Conceiçao scopre i dubbi"

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Dopo il primo round andato in scena venerdì e vinto (in rimonta) dai rossoneri, nella giornata di ieri i cancelli di Milanello sono rimasti regolarmente aperti in quanto i calciatori non hanno avuto alcun giorno di riposo. Chi è sceso in campo due giorni fa ha svolto lavoro di scarico, ma da oggi si resetta tutto e si comincerà a preparare con attenzione e fame la partita di mercoledì.

Ancora diversi dubbi di formazione assalgono Sergio Conceiçao, ma in effetti è presto per cominciare anche ad idealizzare un 11 che scenderà in campo contro il Bologna. La principale incognita è legata a chi sarà l'attaccante titolare del Milan, con Tuttosport che questa mattina ha però cercare di tracciare una strada titolando: "Sempre più Gimenez. Conceiçao scopre i dubbi".