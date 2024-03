Finalmente Chukwu! La Gazzetta: "Primo gol in campionato per il presente e per il futuro"

Finalmente Samu Chukwueze! Nella gara di ieri pomeriggio che il Milan ha vinto in casa dell'Hellas Verona, e che ha portato i rossoneri ad allungare al secondo posto sulla Juventus che nel frattempo ha pareggiato, si è visto il primo gol di Samuel Chukwueze in campionato con la maglia del Milan. Una rete tanto attesa e sicuramente arrivata un po' in ritardo rispetto alle aspettative che si erano create sull'acquisto più oneroso dell'estate del Diavolo. Una rete bellissima e fondamentale nell'economia della partita, che si aggiunge ai due gol che il nigeriano aveva trovato nella prima parte di stagione in Champions League.

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive così sull'ex Villarreal: "Chukwueze. Il primo gol in campionato per il presente e per il futuro". Il numero 21, al termine della gara, è stato anche sentito ai microfoni e ha parlato del suo rapporto con Pioli: "Mi fido dell’allenatore e dei piani che ha per me, non importa se gioco poco. Io continuerò a lavorare duro perché è per segnare questi gol che il club mi ha preso". Poi anche un commento che dimostra l'onestà di Chukwueze: "Chi gioca nel mio ruolo sta facendo tanti gol e Pioli non può metterlo in panchina…". Lo dice con il sorriso riferendosi, ovviamente, a Pulisic. Un gol che deve essere un punto di partenza per concludere bene il campionato e gettare le basi per il suo futuro in Italia, dopo un anno di rodaggio.