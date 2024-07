Fofana + Pavlovic: le prime pagine dei quotidiani sportivi sul Milan

Nella settimana in cui il Milan partirà alla volta degli Stati Uniti per la sua tournée estiva, la dirigenza milanista continua a lavorare sodo per portare nella rosa di Paulo Fonseca i giusti rinforzi. Per ora è arrivato solamente Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo si unirà al gruppo squadra solo dopo la puntata in America a inizio agosto. Intanto i rossoneri cercano di chiudere gli obiettivi in difesa e a centrocampo, con i nomi di Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana che dominano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia questa mattina.

La Gazzetta dello Sport si sbilancia e dà per fatta l'operazione Fofana. Scrive così la rosea: "Cardinale porta Fofana. Arriva il proprietario e il Milan compra". Nella giornata di ieri Gerry Cardinale ha incontrato a Milano la sua dirigenza e ha fatto un punto sul mercato, prima di presenziare a un evento con un nuovo sponsor. Nel sottotitolo si legge: "Summit di mercato a Milano. Si chiude con il Monaco sul centrocampista. Avanti su Pavlovic". Il Corriere dello Sport mette in rilievo proprio il centrale serbo e titola in taglio laterale: "Milan: Pavlovic più vicino". E poi aggiunge: "Samardzic costa 25, asta per Fofana". E se Tuttosport non offre commenti sul Milan, diversamente fa il QS che scrive: "Milan, assalto a Samardzic: ora si può fare. Convinto il giocatore, ora tocca all'Udinese".