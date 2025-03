Furlani a Dubai per impegni commerciali: poi i colloqui per il nuovo ds

vedi letture

Dopo il falso allarme per l'inizio del mese di marzo, adesso la ricerca del nuovo direttore sportivo da parte del Milan inizia a farsi seria. La caccia al dirigente era stata frenata dalle scosse di assestamento interne alla proprietà e alla dirigenza: Cardinale e Ibrahimovic avevano già incontrato potenziali candidati ma poi Giorgio Furlani è andato a trovare il proprietario a New York, chiedendogli di confermare la sua assoluta centralità nelle scelte - incluse quelle di carattere sportivo - in quanto amministratore delegato con potere di firma.

Cardinale ha confermato i poteri di Furlani che dunque oggi ha in mano la patata bollente della decisione sul nuovo direttore sportivo. Scrive Tuttosport: "Serie A ferma, il Milan no: è caccia al ds". Nel sottotitolo si parla anche dei prossimi movimenti di Furlani che prevedono un altro viaggio extra-europeo: "Candidati al vaglio dell'ad Furlani, in partenza per Dubai e atteso a Milano per chiudere il discorso su D'Amico favorito su Tare e Paratici". Il dirigente rossonero sarà a Dubai per due giorni per impegni commerciali del club (la nostra anticipazione). Al rientro i colloqui per il nuovo ds.