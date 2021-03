Gazzetta: "A Pasqua c'è Leao, poi Mandzukic. Milan, ecco gli assi per lo sprint finale"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "A Pasqua c'è Leao, poi Mandzukic. Milan, ecco gli assi per lo sprint finale". Piano piano la squadra rossonera sta recuperando gli infortunati, come per esempio il portoghese che sarà pronto per il primo match dopo la sosta per le nazionali contro la Sampdoria. Anche Rebic sta meglio, ma la sua presenza contro i blucerchiati dipenderà anche da come andrà il ricorso contro le due giornate che gli ha dato il Giudice Sportivo dopo il rosso contro il Napoli (una partita l'ha già saltata). Mandzukic è in dubbio per la Samp, ma sta molto meglio, mentre serrvirà un po' di più per rivedere in campo Romagnoli e Calabria.