Gazzetta - Affare Thiaw, il Milan ha l'ok del giocatore

Lo Schalke ha rifiutato la prima offerta del Milan per il giovane Malick Thiaw, ma un nuovo tentativo verrà fatto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane i dirigenti rossoneri hanno raccolto l’assenso del giocatore, il quale vorrebbe cogliere l’importante opportunità che gli offrono a Milano (lo Schalke è in Serie B, il salto in Italia sarebbe notevole). C’è da star certi, dunque, che il suo agente, Gordon Stipic, tornerà alla carica per ottenere un forte sconto dalla società tedesca, oppure una formula che incentivi gli acquirenti.