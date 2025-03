Gazzetta: "C'è il Milan in gioco. Da Loftus a Chuku, obiettivo gran finale per la conferma"

"C'è il Milan in gioco. Da Loftus a Chuku, obiettivo gran finale per la conferma": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo finale di stagione ci sono diversi giocatori rossoneri che si devono conquistare la conferma per il prossimo anno. Tra coloro che sono in bilico, per esempio, c'è Ruben Loftus-Cheek, la cui annata è stata pesantemente condizionato dagli infortuni. Ora l'inglese è rientrato, ma dovrà fare un grande finale di campionato se vorrà avere ancora un posto nella rosa del Diavolo.

Futuro rossonero in bilico

Lo stesso discorso vale anche per altri giocatori rossonero come Samuel Chukwueze, poco utilizzato sia da Fonseca che da Conceiçao, Fikayo Tomori, che ha perso il suo posto da titolare in mezzo alla difesa milanista, e Yunus Musah, autore nell'ultimo periodo di prestazioni poco convincenti. In bilico è anche il futuro di Alex Jimenez, ma per motivi diversi: lo spagnolo, che ormai è entrato nelle rotazioni di Conceiçao, può essere infatti ripreso dal Real Madrid che ha a suo favore un diritto di recompra. Il Milan vorrebbe però tenerlo e per questo nelle prossime settimane avrà un contatto con i Blancos.