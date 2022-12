Gazzetta: "De Ketelaere, sveglia in un mese: scudetto e Europa non aspettano più"

MilanNews.it

"De Ketelaere, sveglia in un mese: scudetto e Europa non aspettano più": scrive così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giovane trequartista, dopo una prima parte di stagione deludente, deve ritrovarsi e diventare finalmente decisivo perchè se il Milan vuole rimontare il Napoli in Serie A e andare il più avanti possibile in Champions League ha bisogno del miglior De Ketelaere in fretta.