Gazzetta: "'Gigio' Maignan rialza il muro Milan"

All'indomani dello 0-0 dei rossoneri contro il Real Madrid in amichevole, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "'Gigio' Maignan rialza il muro Milan". La Rosea mette in risalto la prestazione del portiere francese, decisivo nel primo tempo con un rigore parato a Bale. Buon indicazioni per Pioli dalla partita dei suoi ragazzi, soprattutto per quel che riguarda la fase difensiva, mentre è da migliorare quella offensiva.