Gazzetta - Gigio resta la priorità, ma il Milan valuta un sostituto: i nomi

La trattativa per il rinnovo di Donnarumma fatica a decollare. La permanenza di Gigio resta la priorità, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane la dirigenza rossonera ha iniziato a fare dei sondaggi, a caccia di un eventuale sostituto. Due i nomi sul taccuino: Juan Musso (26 anni) dell’Udinese e Emil Audero (24 anni) della Sampdoria. È solo una precauzione, visto che tutti, come detto, puntano al prolungamento di Donnarumma.