Gazzetta: "Ibra si allena in palestra. Ma niente allarmi per l’Inter"

"Ibra si allena in palestra. Ma niente allarmi per l’Inter": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese non si è allenato in gruppo ieri a Milanello, ma ha lavorato a parte in palestra in compagnia degli altri reduci da influenza, cioè Kjaer e Conti. Nessun allarme, comunque, in vista del derby di domenica contro l'Inter, un match a cui Zlatan non rinuncerebbe mai.