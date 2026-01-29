Gazzetta: "Il Diavolo è Rabiot. Adrien l'indispensabile: uomo chiave del Milan e Max non lo toglie mai"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il Diavolo è Rabiot. Adrien l'indispensabile: uomo chiave del Milan e Max non lo toglie mai". Il centrocampista francese, arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo su precisa richiesta di Massimiliano Allegri, è un elemento insostituibile del Diavolo. Basti pensare che il tecnico livornese non rinuncia mai a lui: sempre titolare in stagione, a parte una volta (in casa della Fiorentina), e mai sostituito.

MILAN, IL PROGRAMMA VERSO IL BOLOGNA

Ieri mattina, la squadra rossonera ha svolto del lavoro in palestra prima di uscire ad allenarsi sul campo esterno. I giocatori hanno pranzato insieme a Milanello e hanno avuto una sessione video prima di lasciare il centro sportivo rossonero. In vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna, la squadra si allenerà a Milanello con questo programma: oggi al mattino, venerdì libero, sabato al mattino, domenica al mattino. La giornata di lunedì ancora da schedulare, visto che ci sarà la conferenza stampa e poi la partenza per Bologna.