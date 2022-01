Gazzetta - Inter in pole per Julian Alvarez, ma occhio al Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'Inter è in pole per mettere le mani su Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate, ma attenzione anche al Milan che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore. Il suo agente Fernando Hidalgo sarà nei prossimi giorni a Milano, ma ha poi in programma un blitz anche a Londra. Sulle sue tracce, oltre alle due squadre milanesi, ci sono anche Manchester United, Newcastle e Atletico Madrid.