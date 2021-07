Gazzetta: "Kessie, un rinnovo che tutti vogliono. In settimana l'incontro con l'agente"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Kessie, un rinnovo che tutti vogliono. In settimana l'incontro con l'agente". L'ivoriano ha assicurato di voler rimanere a Milano e per questo i dirigenti milanisti sono pronti ad incontrare in questi giorni il suo agente Atangana. Tutti vogliono il rinnovo, ma andrà trovata la quadra, soprattutto dal punto economico.