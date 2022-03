Gazzetta - Milan, c'è fiducia per il recupero di Romagnoli per l'Empoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A Milanello si respira fiducia in merito al recupero di Alessio Romagnoli per il match di sabato sera contro l'Empoli: il capitano rossonero sta infatti meglio dopo il risentimento all’adduttore rimediato nel derby di Coppa Italia e ieri è tornato ad allenarsi a parte sul campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore milanista potrebbe farcela per la sfida casalinga contro i toscani. Se non dal primo minuto, dovrebbe recuperare almeno per la panchina.