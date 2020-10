Gazzetta - Milan, caccia ad un difensore a gennaio: nel mirino Kabak e Lovato

Manca ancora un po' alla riapertura del mercato, ma in via Aldo Rossi hanno già ben chiaro in testa che a gennaio bisognerà rinforzare la difesa, in particolare il reparto dei centrali: come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nel mirino del Milan ci sono Ozan Kabak dello Schalke 04 e Matteo Lovato del Verona (entrambi del 2000).