Gazzetta - Milan-Giroud: il francese chiede un ingaggio di 5 milioni per almeno due anni

L'ultima idea del Milan per l'attacco del prossimo anno è Olivier Giroud che in estate lascerà il Chelsea a parametro zero. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centravanti francese chiede un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione per almeno due anni. Considerati i vantaggi fiscali, il suo stipendio non appare particolarmente gravoso per le casse rossonere.