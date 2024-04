Gazzetta - Milan, ieri incontro Cardinale-Comolli: il presidente del Tolosa non sarà il nuovo ad rossonero

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo settimane di voci e indiscrezioni, ieri mattina c'è stato un incontro tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, e Damien Comolli, presidente del Tolosa: da questo vertice è emerso che Comolli non entrerà nel club di via Aldo Rossi come nuovo ad del Diavolo. Avanti dunque con l'attuale struttura che ha in Giorgio Furlani (amministratore delegato), Geoffrey Moncada (direttore tecnico) e Zlatan Ibrahimovic (senior advisor e uomo di fiducia di Cardinale) gli uomini chiave.

In particolare, un ruolo sempre più centrale e importante lo avrà l'ex attaccante svedese, il cui parere peserà molto nelle decisioni che verranno prese. Le prossime nomine sembrano essere scelte molto sue in quanto riguardano due suoi uomini di fiducia: si tratta di Jovan Kirovski e Daniele Bonera, che dovrebbe diventare rispettivamente ds e allenatore della squadra B del Milan.