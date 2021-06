Gazzetta - Milan, l'ufficialità del riscatto di Tomori è attesa questa settimana

Dopo gli ottimi sei mesi in prestito, Fikayo Tomori è sempre più vicino a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan: come riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, è attesa infatti in settimana l'ufficialità del riscatto del difensore inglese da parte del club di via Aldo Rossi.