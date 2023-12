Gazzetta - Milan, Okafor verso il rientro: ecco quando potrebbe tornare a giocare

Tra i giocatori infortunati che il Milan spera di recuperare presto c'è anche Noah Okafor, attualmente fuori per un problema muscolare rimediato con la nazionale svizzera durante l'ultima sosta (si è fatto nella gara contro la Romania). L'attaccante rossonero, arrivato in estate a titolo definitivo dal Salisburgo, è vicino al rientro: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, Okafor sarà pronto a metà dicembre in occasione di Milan-Monza.

Si tratta di un recupero importante che darà un'alternativa valida a Stefano Pioli in attacco. La prima parte di stagione dello svizzero, nella quale ha giocato principalmente da esterno sinistro d'attacco, ma anche da centravanti al posto di Giroud, è stata abbastanza positiva: nonostante abbia iniziato da titolare solo due volte, Noah ha comunque già segnato due reti, entrambe in campionato, contro Cagliari e Lazio.