Gazzetta: "Milan, ora è durissima. Un brutto Diavolo, ma il Porto vince con un gol irregolare"

"Milan, ora è durissima. Un brutto Diavolo, ma il Porto vince con un gol irregolare": titola ocsì questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri non hanno giocato una bella partita ieri sera, ma alla fine la sconfitta è arrivata solo per una rete viziata da un fallo evidente su Bennacer. Con il terzo ko in tre partite, il discorso qualificazione del Milan si è complicato parecchio.