Gazzetta - Milan, solo una contusione per Calhanoglu: c'è ottimismo per la Juve

Contro la Lazio, Hakan Calhanoglu, autore del gol del vantaggio, è uscito dal campo per un problema al polpaccio: per fortuna, non si tratta di un infortunio muscolare, ma è stata solo una contusione. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ci sono buone possibilità di vederlo regolarmente sul terreno di gioco di San Siro domani sera contro la Juventus.