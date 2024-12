Gazzetta - Non solo Theo, oggi Fonseca avrà altri colloqui individuali: probabile confronto anche con Calabria e Tomori

vedi letture

Nel post-partita di Milan-Stella Rossa, anche Paulo Fonseca si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

Ieri Fonseca ha avuto un faccia a faccia con Theo Hernandez, cioè uno di quelli che sta rendendo sotto i suoi standard. Ma questo non sarà l'unico confronto perchè, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, oggi il portoghese ne avrà probabilmente altri con quei giocatori che stanno deludendo in questo stagione, come per esempio Davide Calabria e Fikayo Tomori.