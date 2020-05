Gazzetta: "Oggi gli ultimi test per il via libera, tutto pronto a Milanello"

In merito alla ripresa degli allenamenti del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Oggi gli ultimi test per il via libera, tutto pronto a Milanello". Da ieri, i giocatori rossoneri si stanno sottoponendo alla clinica La Madonnina ad alcuni test e agli esami del sangue. Per ora ancora niente tamponi, ma se i test daranno l'esito sperato domani si potrebbero ricominciare a Milanello degli allenamenti a piccoli gruppi.