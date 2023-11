Gazzetta - Pioli e il sostituto di Giroud: provare a rilanciare Jovic o puntare su Okafor?

Dopo il rosso rimediato contro il Lecce, Olivier Giroud è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo e per questo salterà i prossimi due impegni di campionato del Milan contro Fiorentina e Frosinone. Per sostituire il francese, Stefano Pioli deve scegliere tra due opzioni: provare a rilanciare Luka Jovic dopo il deludente inizio di stagione oppure puntare su Noah Okafor, il quale potrebbe però sostituire anche a sinistra l'infortunato Leao. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.