Gazzetta: "Riecco speedy Theo: motore a pieni giri per lanciare Pioli"

"Riecco speedy Theo: motore a pieni giri per lanciare Pioli": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport per commentare la prestazione di ieri nell'amichevole contro il Marsiglia del terzino sinistro francese, il quale non è mai stato così in forma ad inizio stagione. Con le sue accelerazioni, l'ex Real Madrid ha messo in grande difficoltà i ragazzi di Tudor, come in occasione del primo gol di Messias, nato proprio da una ripartenza velocissima del numero 19 rossonero.