Gazzetta: "San Siro, l'Inter al Milan: noi ci siamo"

In merito al nuovo stadio di Milano, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "San Siro, l'Inter al Milan: noi ci siamo". In casa nerazzurra, hanno lasciato un po' perplessi le parole del presidente rossonero Scaroni che ha aperto ad uno stadio rossonero. Il club interista continua invece a spingere per restare insieme a Milano. La società di Zhang avrebbe anche chiesto un incontro a Cardinale per parlare del tema, ma da via Aldo Rossi non sarebbero arrivate risposte (il Milan non conferma però questa ricostruzione).