Gazzetta: "San Siro pieno anche di martedì. Contro il Napoli attesi 70mila tifosi"

Di solito in un turno come quello infrasettimanale gli stadi difficilmente vengono riempiti, ma questo non è il caso di San Siro, che martedì in occasione di Milan-Napoli sarà sold out.

A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha tra l'altro svelato quanti tifosi sono attesi nella 'Scala del Calcio' per quella che potrebbe essere (e sarà seconda) un'altra grande sfida che segnerà la corsa Scudetto, come quella di questo pomeriggio fra l'Inter e la Juventus. Più nello specifico la rosea ha titolato: "San Siro pieno anche di martedì. Contro il Napoli attesi 70mila tifosi".