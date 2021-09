Gazzetta - Under 21, Tonali decisivo: il milanista si prende la scena

Tonali è stato protagonista con l’Under 21 nel match contro il Lussemburgo. Il mediano rossonero non ha esitato a prendersi il centro della scena ed è stato subito decisivo per gli azzurrini di Nicolato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, continuando così anche nel Milan, Sandro tornerà presto tra i grandi: Mancini è pronto ad accoglierlo.