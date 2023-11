Gazzetta - Verso Milan-B.Dortmund: Pioli vuole usare Loftus-Cheek da trequartista atipico

vedi letture

In vista del match di stasera contro il Borussia Dortmund, che il Milan deve vincere a tutti i costi per continuare la sua corsa verso gli ottavi di Champions League, Stefano Pioli vuole usare Loftus-Cheek da trequartista atipico. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'inglese non farà quindi la mezzala, ma giocherà qualche metro più avanti alle spalle di Olivier Giroud.

Queste, secondo la Rosea, le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.