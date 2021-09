Ibra, la Juve è più lontana. CorSport: "Vuole essere in forma per la seconda di Champions"

La presenza di Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus è a forte rischio. Lui stesso, parlando del piccolo problema al tendine che si porta dietro da qualche giorno, ha ammesso: "Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio mantenere il fisico per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l'anno scorso". Ieri lo svedese - scrive il Corriere dello Sport - ha svolto un allenamento personalizzato: il suo obiettivo è essere in forma e a disposizione per il secondo appuntamento in Champions League, in casa contro l'Atletico Madrid.