Il Como insiste per Thiaw, ma il difensore del Milan non ha ancora detto sì

Il Como insiste per Malick Thiaw, difensore del Milan per il quale ha già trovato un accordo con il Diavolo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Per arrivare alla fumata bianca manca però ancora il sì del giocatore tedesco che per il momento non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento. Per provare a convincerlo scenderà in campo anche il tecnico dei biancoblu Cesc Fabregas che proverà a vincere le resistenze di Thiaw. Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Questi i numeri in questa stagione di Malick Thiaw con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 22

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 31

MINUTI TOTALI: 2442'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 3