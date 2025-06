QS: "Milan a tutta su Jashari. Braccio di ferro con il Bruges"

vedi letture

"Milan a tutta su Jashari. Braccio di ferro con il Bruges": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alla trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari, grande obiettivo di mercato del Diavolo per il centrocampo. La società belga però continua a fare muro e si sta dimostrando ancora una volta una cliente non facile con cui negoziare. I rossoneri però non mollano, forti anche della volontà del giocatore svizzero che ha già comunicato ufficialmente al suo club di voler andare a giocare nel Milan.

Questi i numeri stagionali di Jashari con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: