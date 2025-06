Milan, Ricci potrebbe svolgere le visite mediche i primi giorni della prossima settimana

Manca davvero pochissimo e poi Samuele Ricci diventerà un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero e il Torino stanno risolvendo le ultime questioni burocratiche, ma ormai è tutto fatto per il passaggio in rossonero del centrocampista italiano che si trova attualmente in vacanza in Uganda. Il giocatore è già stato avvisato di tenersi pronto a tornare in Italia per effettuare le visite mediche con il Milan i primi giorni della prossima settimana e firmare poi il contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime quattro stagioni. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Questi i numeri stagionali di Ricci con la maglia del Torino:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 36

MINUTI IN CAMPO: 2959'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 9

ESPULSIONI: 1