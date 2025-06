Il CorSport in prima pagna: "Il Milan in Belgio da Jashari"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan in Belgio da Jashari". Nelle scorse ore, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è volato in Belgio per incontrare i dirigenti del Club Brugge per parlare di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 che è uno dei grandi obiettivi del Diavolo per rinforzare il centrocampo dopo Luka Modric e Samuele Ricci.

La squadra belga si stanno confermando un cliente davvero ostico con cui trattare e per ora non mollano di un centimetro, continuando a chiedere almeno 35 milioni di euro. Il giocatore, intanto, sta spingendo per la cessione e nelle scorse ore ha annunciato al Club Brugge che la sua volontà è quella di andare a giocare nel Milan.