L'apertura della Gazzetta: "Il Milan scatta. C'è il sì di Jashari: offerti 30 milioni"

vedi letture

"Il Milan scatta" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Scatto rossonero per Ardon Jashari, centrocampista del Bruges. C'è il sì del centrocampista al Milan dopo il blitz di Igli Tare in Belgio. Offerti 30 milioni per convincere il club belga a lasciar partire il giocatore. Dopo Modric e Ricci i rossoneri non mollano nemmeno Xhaka. Il super colpo in attacco sarebbe Gyokeres.

Questi i numeri stagionali di Jashari con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: