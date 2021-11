Il Corriere dello Sport carica la Nazionale: "Fino alla fine"

Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina alla Nazionale di Mancini. "Fino alla fine", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Pari con la Svizzera, Jorginho sbaglia il rigore-qualificazione: si decide tutto lunedì. Corsa Mondiale: all’Olimpico l’Italia va subito sotto (gol di Widmer) poi Di Lorenzo fa 1-1. Al 90esimo la delusione per il penalty fallito dal centrocampista come all’andata. Azzurri avanti per differenza reti (+2): in Irlanda del Nord dobbiamo vincere e sperare che gli elvetici non travolgano la Bulgaria".