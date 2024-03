Il Corriere dello Sport riporta: "Pobega si è rivisto in campo"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it lo aveva anticipato venerdì scorso (QUI) e lo ha riportato ieri pomeriggio (QUI): sui campi di Milanello è tornato Tommaso Pobega. Anzi il ritorno del centrocampista italiano, che ieri ha svolto un allenamento personalizzato, è arrivato anche prima del previsto, ovvero la gara con la Fiorentina. Si presume che dopo la trasferta toscana il numero 32 possa tornare ad allenarsi anche con la squadra. Questa mattina anche il Corriere dello Sport ha riportato la notizia, titolando: "Pobega si è rivisto in campo". Una buona notizia per Pioli che ha bisogno di tutti gli effettivi a disposizione.

Tommaso Pobega si era infortunato una settimana prima di Natale circa, nella gara di San Siro contro il Monza che poi i rossoneri hanno vinto per 3-0. Un infortunio tendineo che ha richiesto anche un'operazione in Finlandia e che per tale ragione ha costretto il giocatore a tempi di recupero più lunghi del previsto. Pobega, giovedì scorso, è stato ospite di Tutti i colori dello sport, incontrando giovani studenti insieme a Tomori per dialogare sul tema del razzismo. Sul finale di stagione Pobega aveva detto: "Siamo pronti, ci alleniamo tutto l’anno per questo e faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”