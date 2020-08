Il Corriere dello Sport titola: "730 milioni sul mercato"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al calciomercato italiano. "730 milioni sul mercato", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "Ecco i giocatori che dovranno essere ceduti per rifinanziare la Serie A. Da Douglas Costa, Milik e Under fino a Khedira: sono 122 in lista di sbarco. Tra gli italiani spiccano i nomi di Bernardeschi e Rugani".