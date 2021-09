Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla Nazionale azzurra. "Mancini ritocca l’Italia", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Domani la sfida decisiva a Basilea contro la Svizzera. Il ct vuole scegliere tra i giocatori più freschi. Di Lorenzo e Chiellini titolari sicuri in difesa. Ci sono dubbi su Verratti: è pronto Locatelli".