Il Corriere Fiorentino sul confronto tra Kayode e Leao: "Duello in corsa"

Tra i titoli presenti oggi in prima pagina sul Corriere Fiorentino, spazio anche al seguente in taglio alto: "Duello in corsa". Il riferimento è alla partita tra Fiorentina e Milan, in programma domani alle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Nello specifico, il duello in questione è tra Kayode e Leao: due giocatori che fanno della velocità la loro arma migliore e che presidieranno la stessa corsia. Uno dei confronti più intriganti del match tra viola e rossoneri.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it