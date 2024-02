Il CorSera analizza il Milan: "L'attacco show, la difesa flop"

vedi letture

Il Milan di questa stagione sta tutto in due numeri, che si sono aggiornati anche dopo l'ultima giornata di campionato contro il Frosinone: 46 e 27. Il primo indica il numero di gol segnati dai rossoneri in 23 giornate di campionato, che inserisce la squadra di Pioli in seconda posizione alla voce 'miglior attacco del campionato' dietro solo all'Inter. Il secondo invece è più grave e indica i gol subiti dai rossoneri: un dato statistico che posiziona il Milan nella medio-bassa classifica.

Per questo il Corriere della Sera oggi analizza i rossoneri così: "L'attacco show, la difesa flop. E' un Milan in equilibrio precario". Nel sottotitolo aggiunge: "Alti e bassi: le incertezze di Maignan, la rivincita di Jovic che ora Ibra vuole blindare". Un Milan che non ha equilibrio tra i due reparti e "così non si vincono gli scudetti". In questo momento l'emblema di queste due facce sono Mike Maignan, reduce da un paio di errori non da lui, e Luka Jovic, attaccante ispiratissimo e costantemente in gol.